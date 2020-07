Inter, il secondo posto manca dal 2011. Piazzarsi dietro alla Juve vale 26,9 milioni

Due gare per prendersi il secondo posto. L’Inter dovrà superare gli ostacoli Napoli e Atalanta per confermarsi dietro alla Juventus. In lotta coi nerazzurri ci sono proprio l’Atalanta e la Lazio, anche per i soldi che incasserebbe chi si piazzerà alla seconda posizione.

“Il secondo è il primo degli ultimi. La massima l’ha rispolverata di recente Antonio Conte. Non è proprio così, la classifica dei perdenti vale tanto, fino a 10 milioni di differenza. Se a livello sportivo il secondo posto non regala gloria, sul piano economico sposta parecchio nei bilanci dei club. Il nono scudetto porta in dote alla Juventus circa 24 milioni (la cifra è per difetto), piazzarsi subito dietro ne garantisce una ventina, dipende anche da quanti punti si fanno alla fine, perché entrano in gioco tante variabili come appunto i punti, i piazzamenti degli ultimi cinque anni, i risultati storici. Inter, Atalanta e Lazio non si giocano soltanto il posto d’onore, ma soprattutto una montagna di soldi”, spiega il Corriere della Sera.

“Tra chi chiude secondo in classifica e chi finisce quarto c’è una differenza sostanziale di oltre cinque milioni, solo per parlare di quelli elargiti dalla Lega serie A. A questi bisogna aggiungere anche la percentuale del market pool garantito dalla Uefa al momento della partecipazione alla Champions League. In sostanza chi si piazza alle spalle della Juventus intasca 26,9 milioni, mentre tagliare il traguardo per quarti significa incassarne 16,7. Dieci milioni non sono spiccioli, anche se tutte possono contare sul jackpot della prossima Champions League, a meno che non succeda l’imprevedibile, ciò che tutto il calcio italiano si augura eccetto proprio Inter, Atalanta e Lazio. Se la Roma trionfa in Europa League e il Napoli in Champions a quel punto la quarta classificata non accederà alla Champions, ma andrà dritta ai gironi di Europa League. Un’ipotesi remota, ma il regolamento è chiaro: non possono esserci più di cinque club dello stesso Paese in Champions. Anche per evitare brutte sorprese è importante piazzarsi il più in alto possibile e comunque provare a schivare il quarto posto”, aggiunge il quotidiano.