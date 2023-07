Cds – Inter, primo passo nella direzione giusta. Frattesi convincente. Cuadrado alzerà…

Il giorno dopo l'amichevole tra Inter-Al-Nassr , dalle colonne del Corriere dello Sport , Alberto Polverosi analizza nel dettaglio la prestazione della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista sottolinea la necessità di avere nella rosa nerazzurra un bomber. "Per quanto può contare, il primo passo vero, seppur estivo, dell’Inter è nella direzione giusta. Nessuno a Osaka pensava al risultato, ma iniziare le trasferte con una sconfitta non avrebbe fatto piacere a Inzaghi. Che invece può essere soddisfatto anche perché il gol del pareggio è arrivato dal giocatore acquistato proprio per segnare in quel modo. Inzaghi ha spostato Barella sul centrosinistra e ha lasciato al nuovo acquisto il centrodestra. Prestazione convincente".

"Visto quel gol, veniva da pensare quando, una volta trovato il punto d’equilibrio, sbucheranno in area avversaria, a fari spenti, sia Frattesi che Barella: non sarà semplice per le difese prevedere i loro inserimenti, chiudere contemporaneamente sul primo e sul secondo palo. Sarà questa la differenza, a livello tecnico e tattico, fra l’Inter e le altre concorrenti allo scudetto. Si tratta di gol che soprattutto in questo momento sono indispensabili per concretizzare il solito lavoro sugli esterni. Indispensabili perché all’Inter manca ancora il complice di Lautaro Martinez. Contro l’Al-Nassr la produzione offensiva è stata notevole ma in area è mancato il colpo decisivo".