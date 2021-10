EDICOLA CDS – VAR sotto accusa: l’Inter prepara un dossier dei torti subiti

"Il VAR sotto accusa, l'ira di Napoli e Inter". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 26 ottobre

"Il VAR sotto accusa, l'ira di Napoli e Inter". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 26 ottobre 2021. "De Laurentiis chiama i vertici per protestare, i nerazzurri preparano un dossier dei torti subiti". Di spalla si parla di Milan-Torino mentre in taglio basso focus sulla Roma (fair play violato) e di Wanda-Icardi.