Inter-Juventus, Cruciani: “Il rigore di Dumfries è la morte del calcio”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani ha parlato così del rigore fischiato alla Juve contro l'Inter

"Rigore? Per me è l'anticalcio, è la morte del calcio. E' un contrasto in area, non è vero che li danno sempre perché in Roma-Napoli non l'hanno dato, è la fine del gioco del pallone, se bisogna frazionare al secondo per vedere se c'è un contatto...".