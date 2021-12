Inter, vincere a Salerno per ottenere due primati: la Juve di Allegri nel mirino

Vincere a Salerno per ottenere in un colpo solo due primati. L'Inter capolista della Serie A all'Arechi per correre anche contro lo storia

Marco Macca

Vincere a Salerno per ottenere in un colpo solo due primati. L'Inter capolista della Serie A si presenta all'Arechi per correre anche contro lo storia, con la Juventus di Allegri della stagione 2017-18 nel mirino. Scrive Tuttosport:

"Vincere a Salerno permetterebbe all’Inter di raggiungere due primati, quello dei punti totali in un anno per una squadra di Serie A e quello dei gol segnati, sempre nel corso dei dodici mesi, per quanto riguarda la propria storia. Il primo dato ovviamente è quello che farebbe più rumore e darebbe prestigio al 2021 nerazzurro: l’Inter con Conte ha messo insieme 58 punti in 24 partite di campionato (media 2.42), con Inzaghi è arrivata a 40 in 17 gare (2.35). Il totale, come detto, fa 98 e con due incontri ancora da disputare è assolutamente alla portata il record di tutti i tempi per la Serie A, rappresentato dai 101 punti conquistati dalla Juventus di Allegri nel 2018. Ne servono tre per eguagliarla, quattro per superarla".

(Fonte: Tuttosport)