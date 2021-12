Inter, presto Eriksen libero: “Chris ha riflettuto, poi ha confessato la possibile svolta”

Christian Eriksen già a inizio 2022 potrebbe essere libero di cercare, in tutta serenità, una nuova sistemazione

Christian Eriksen già a inizio 2022 potrebbe essere libero di cercare, in tutta serenità, una nuova sistemazione e scegliere così un nuovo capitolo del suo futuro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, nei prossimi giorni è prevista la risoluzione del contratto che ancora lo lega all'Inter . Dopo una lunga riflessione, il centrocampista danese avrebbe confessato agli amici di volerci comunque riprovare:

"Già all’inizio del 2022 Christian potrebbe essere del tutto libero di cercare una nuova sistemazione, un calcio meno stressante di quello che ha masticato negli ultimi anni tra Premier e Serie A. Non era scontato, anzi il danese ci ha riflettuto a lungo prima di confessare ad alcuni amici la possibile svolta: pubblicamente si è chiuso in una strettissima privacy, ma privatamente avrebbe ammesso di volerci riprovare. Inseguire una palla su un prato verde è ancora un desiderio in questa sua seconda vita. La prudenza in un caso così è massima, possibili ripensamenti saranno sempre all’orizzonte, ma l’idea è di presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2022-23".