Inter, senti Emerson Palmieri: “Ritorno in Serie A? Se ne parla da mesi, ora…”

L'esterno italo-brasiliano ora impegnato con la Nazionale ha parlato anche di mercato oggi in conferenza stampa.

Dopo i rumors degli ultimi giorni su Inter e Napoli, Emerson Palmieri prende la parola dal ritiro della Nazionale. L'esterno, impiegato solo in 15 partite nell'ultima stagione con il Chelsea campione d'Europa in carica, è tra i candidati per rinforzare le rose di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. E proprio oggi ha parlato verso il match di domani contro la Repubblica Ceca, accanto al ct Mancini.

Queste le parole di Emerson riportate da TMW: "Dobbiamo pedalare per arrivare in fondo. Dobbiamo avere questa mentalità, ogni gara dovrà essere una finale e solo così potremo arrivare fino in fondo. E' il nostro obiettivo con l'Italia. Tornare a giocare in Serie A? Sto vivendo un sogno nel disputare l'Europeo. E' sempre stato un mio obiettivo arrivare qui. Ora sono a questo livello ma non sono soddisfatto. Sono qui, voglio dare il mio meglio, vincere l'Europeo e poi... Da tanti mesi si parla di mercato, del mio ritorno in Italia. Adesso non voglio neanche pensarci. Veramente, non mi interessa: vivo il presente, giocare l'Europeo e far tutto per vincerlo".