Inter-Empoli, Correa sostituito per risentimento ai flessori della coscia sx

Queste le condizioni del Tucu, costretto ad uscire dopo soli 3' nella gara di Coppa Italia contro l'Empoli

Non è per ora una stagione fortunata per Joaquin Correa. Il Tucu, che stasera avrebbe avuto un'importante occasione per mettersi in mostra in Coppa Italia contro l'Empoli, è stato costretto ad uscire dopo soli 5 minuti di gioco per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra dopo un allacciamento con il centrale dei toscani Romagnoli. Ennesimo stop dunque per l'argentino, che non riesce a trovare continuità con la maglia dell'Inter.