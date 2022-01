Diretta LIVE, Inter-Empoli: Inzaghi stravolge i nerazzurri, Correa-Lautaro in attacco

I nerazzurri affronteranno l'Empoli di Andreazzoli per gli ottavi di Coppa Italia. In caso di vittoria per Inzaghi ci sarà la vincente tra Lecce e Roma

Redazione1908

MILANO - Contro l'Empoli Simone Inzaghi cambia tutto. Tirano il fiato i titolari, debutto per Radu dal primo minuti in stagione, centrocampo completamente stravolto con Vidal-Vecino-Gagliardini supportati da Darmian e Dumfries sulla corsie esterne. Torna Ranocchia in difesa, insieme a D'Ambrosio e Dimarco e in attacco la coppia argentina formata da Lautaro e Correa.

INTER 0-0 EMPOLI

20.47 20:47 - 19 gen Tutto pronto allo stadio Meazza per la gara tra Inter e Empoli, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo aver ultimato il riscaldamento sul campo. Pochi minuti al calcio d'inizio 20:10 - 19 gen CALCIO D'INIZIO ORE 21.00

Queste le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 97 Radu; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro, 19 Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 42 Viti, 6 Romagnoli, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkowski; 99 Pinamonti, 9 Cutrone.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario, 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Sacchi.

Assistenti: Bottegoni, Margani.

Quarto Uomo: Colombo.

VAR: Giua.

Assistente VAR: Vivenzi.