Inter-Empoli, pagelle GdS: Skriniar e Onana disastrosi, si salvano Calhanoglu e Darmian

Il turco non molla fino alla fine, Darmian non sbaglia nulla. Male lo slovacco. Onana colpevole sul gol mentre Barella è nervoso

Alessandro De Felice

L'Inter cade in casa, a San Siro, contro l'Empoli. I nerazzurri perdono al Meazza per effetto della rete di Baldanzi.

Nei nerazzurri, per La Gazzetta dello Sport il migliore è Calhanoglu (6,5): "Il piede è caldo, la testa lucida. Prova a far girare i compagni, a infondere tranquillità proponendo linee di gioco logiche e non arruffate. Serve una bella palla a Dzeko, ci prova fino alla fine con impegno".

Bene anche Darmian (6,5): "Non sbaglia mai un scelta, gioca semplice, si propone in avanti e chiude bene dietro. Nella ripresa fa il centrale di destra: grande salvataggio in anticipo su Caputo".

Serata no per Milan Skriniar, il peggiore (4): "Se fosse finita così, sarebbe un peccato. E' un professionista e quindi non è giusto nemmeno ipotizzare una distrazione da mercato. Però è sempre in ritardo e l'entrata su Caputo, da ammonito, non ha senso".

Negativo le prove di Onana ("Il tiro di Baldanzi è forte ma centrale: lui sbaglia l'intervento. Poi litiga con compagni e arbitro per la battuta di due punizioni. Trasmette tutto fuorché serenità") e Barella ("Molto impreciso, sceglie spesso la soluzione sbagliata. Falcia Parisi e invece di esere felice per il mancato giallo inveisce come sempre verso l'arbitro"), entrambi da 4,5.

Onana 4,5; Skriniar 4, De Vrij 6, Bastoni 5; Darmian 6,5 (72' Dzeko 6), Barella 4,5 (72' Asllani 6), Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 5 (76' Lukaku sv), Dimarco 6 (71' Gosens 5,5); Correa 5 (46' Bellanova 5), Lautaro 5. Inzaghi 5.