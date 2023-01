Gds – Skriniar, maldestra difesa dell’agente: anche Brozovic era già ceduto e ha rinnovato

Mentre l'Inter perdeva in campo contro l'Empoli, soprattutto per colpa di Milan Skriniar, il suo agente aveva la brillante idea di presentarsi in diretta a Telenord a raccontare la sua versione dei fatti sul mancato rinnovo con l'Inter. A partire dalla grande accusa, la decisione dell'Inter di mettere il giocatore sul mercato. Come se fosse strano, per una società in difficoltà economica, ascoltare offerte per i suoi giocatori.