CdS – Inter, ora Eriksen è più complicato: priorità Vidal. “Felicevich vuole capire se Suning…”

“L’arrivo in queste ore in Italia di Fernando Felicevich farà diventare ancora più d’attualità i discorsi tra l’Inter e Arturo Vidal. L’agente del centrocampista del Barcellona vuole mettere a punto con i dirigenti nerazzurri la strategia per riportare il suo assistito in Serie A e, prima di provare a vincere la resistenza del Barcellona che non vorrebbe cederlo, intende sia definire nei dettagli il contratto del suo assistito sia capire fino a che punto la società di Suning sia disposta a spingersi”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’arrivo in Italia dell’agente di Vidal che potrebbe cambiare i piani del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, pare intenzionato a trattenere il cileno almeno fino a giugno ma l’Inter è tornata in corsa.

PREFERENZA – Come sottolinea il Corriere dello Sport, il nome di Vidal è prioritario per l’Inter mentre il discorso Eriksen sembra per ora rinviato a giugno.

“L’età giocherebbe a favore del danese del Tottenham che ha 5 anni in meno rispetto a Vidal, eppure la febbre… del cileno è altissima. Perché Conte lo considera un elemento da mettere dentro senza bisogno di rodaggio (conosce il suo calcio alla perfezione dopo l’esperienza alla Juventus), ma anche perché la dirigenza nerazzurra ha capito che serve un vincente come lui per aumentare la leadership nello spogliatoio. Eriksen, sul quale il Real è molto forte e pure la Juventus non ha spento i riflettori, avrebbe indubbiamente più difficoltà ad adattarsi in tempi rapidi al ruolo di mezzala, una posizione che potrebbe ricoprire studiando con calma i movimenti la prossima estate in ritiro. Adesso tutto sarebbe più complicato. Ecco perché l’Inter può entrare in corsa per avere da subito il talento degli Spurs solo in caso di no definitivo da parte del Barcellona per Vidal”, spiega il CorSport.