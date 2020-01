Sky – Inter, l’agente di Vidal è in Italia: possibile incontro la prossima settimana

L’Inter continua a lavorare per arrivare ad Arturo Vidal. Il cileno, che continua a brillare con la maglia del Barcellona, resta l’obiettivo numero uno dei nerazzurri con Beppe Marotta e Piero Ausilio che vogliono regalare ad Antonio Conte il centrocampista ex Juventus.

Continuano i contatti fitti tra l’agente del calciatore Fernando Felicevich e l’Inter: l’obiettivo è convincere il Barcellona a lasciarlo partire nella sessione di gennaio.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il procuratore è in Italia e potrebbe incontrare la prossima settimana proprio la dirigenza nerazzurra per fare il punto della situazione e capire le prossime mosse. Nonostante le parole di Valverde, che ha negato la cessione del cileno a gennaio, la trattativa prosegue. L’Inter proverà nuovamente a far crollare il muro eretto dalla società di Josep Bartomeu e arrivare presto a Vidal, che vuole riabbracciare il suo ex allenatore.