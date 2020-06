Inter, ora hai un Eriksen in più. Conte lo ha reso protagonista e ora può pensare in grande

Lukaku sotto porta. L’Inter si gode Eriksen e questo 3-4-1-2 che Conte ha studiato a lungo”, analizza il Corriere dello Sport. “Impressiona, il danese, e i numeri parlano per lui: 41 palloni su 49 toccati da Eriksen sono stati dei passaggi completati. Poi ci sono quattro occasioni create – con cinque conclusioni – e l’impronta decisa sull’1-0 che ha spaccato in due la serata. Contro la Sampdoria, se l’Inter all’inizio ha fatto un solo boccone dell’avversario è per la disinvoltura messa negli ultimi venti metri. I due gol sono nitide istantanee di come sa muoversi l’attacco, laddove Eriksen ha diretto l’orchestra. Entrando nell’azione del primo gol con tutta l’eleganza del caso: poteva calciare e invece ha sentito la presenza disotto porta. L’Inter si gode Eriksen e questo 3-4-1-2 che Conte ha studiato a lungo”, analizza il Corriere dello Sport.

“La prima esultanza di Eriksen a San Siro – aveva anche colpito una traversa su punizione, nel derby del 9 febbraio – è rimandata. Magari già a domani sera contro il Sassuolo, chissà. Anche perché a Eriksen manca solo il gol in campionato per lasciare il segno in tutte le competizioni. Ha castigato il Ludogorets in Europa League a febbraio, e colpito direttamente da angolo a Napoli in Coppa Italia. Un girone fa col Sassuolo, Lukaku e Lautaro hanno macinato gol con una doppietta ciascuno: ora c’è anche Eriksen a dettare i tempi in un attacco dirompente”, aggiunge il quotidiano.