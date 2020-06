Pardo: “Se Conte avesse voluto Icardi se ne sarebbe fregato di tutto. Ma ha scelto Lukaku”

Durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato dell’Inter e del momento dei nerazzurri dopo la vittoria con la Sampdoria:

“Già a Napoli c’erano dei segni molto positivi e lo ha detto Conte. Lukaku è un giocatore che ci mette di più a diventare in forma, secondo me ieri era più avanti di molte previsioni. Serviva recuperare Lautaro alla causa e ieri lo ha fatto. La scelta di prendere Lukaku e sacrificare Icardi è stata per motivi tattici. Conte se voleva Icardi per il suo gioco se ne sarebbe fregato di tutto. Figuriamoci se aveva problemi a recuperare Lautaro. Ci ha messo un po’ a inserire Eriksen, questo sì. Ora questa pausa ha fatto bene, l’Inter ha scoperto di non essere più in crisi e ha dato tempo a Conte di lavorare su Eriksen. Conte si è sbilanciato sullo scudetto perché ha visto una squadra che sta lì, ha un calendario morbido, la Juve non sembra una corazzata inarrivabile. Mancano 12 giornate ed è a 6 punti. La Champions dell’Inter è blindata e può solo guardare avanti”.