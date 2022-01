Inter, esterno difficile: speranze minime per Kostic, Digne e Bensebaini costano

Inzaghi vorrebbe un vice Perisic, ma al momento non c'è disponibilità per un investimento sul mercato di gennaio

La richiesta principale di Simone Inzaghi per quanto riguarda il mercato di gennaio è una sola: l'esterno sinistro. Il tecnico dell'Inter vorrebbe un ricambio per Perisic, così da poter spostare in maniera definitiva Dimarco sulla linea dei difensori, ma al momento la proprietà nerazzurra non garantisce nuovi innesti. Così scrive il Corriere dello Sport: "Al momento, non c'è spazio per un investimento, ma solo per interventi low-cost. Inzaghi vorrebbe un vice-Perisic: Digne e Bensebaini costano troppo, qualche minima speranza c'è per Kostic, ma l'Eintracht deve accettare il prestito e per ora fa muro".