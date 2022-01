Inter, l’esterno sinistro arriva in anticipo? Kostic pista concreta: lo scenario

Il serbo dell'Eintracht Francoforte è il principale obiettivo della dirigenza nerazzurra: situazione da monitorare

Fabio Alampi

Il rinnovo dei contratti della dirigenza, la questione stadio e non solo: il ritorno in Italia di Steven Zhang potrebbe dare una svolta al futuro immediato dell'Inter. Il presidente nerazzurro ha assistito alla vittoria per 2-1 contro la Lazio, potendo così ammirare per la prima volta di persona la squadra di Simone Inzaghi. La formazione interista marcia a ritmo spedito, ma alcuni rinforzi potrebbero ulteriormente alzare il livello della rosa in vista della seconda parte di stagione: per questo motivo l'arrivo di un nuovo acquisto in queste settimane non è così da escludere. Il nome giusto, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Filip Kostic.

Regalo in anticipo

"Zhang detterà la linea anche riguardo al mercato di gennaio. Complicato pensare che dia il via libera a un investimento per rafforzare la rosa. Con Perisic che non rinnoverà, un'idea potrebbe essere anticipare un acquisto a sinistra da fare la prossima estate. Kostic, valutato dall'Inter una decina di milioni, è la possibilità più abbordabile; Digne e Bensebaini possono lasciare Everton e Borussia Monchegladbach solo di fronte a offerte importanti, non in prestito: niente da fare. Kurzawa non è tra gli obiettivi. Alla fine del mercato però mancano tre settimane e le occasioni possono spuntar fuori anche all'ultimo momento".

La linea per l'estate

"Per il 2022-23 invece i primi obiettivi sono Bremer del Torino e Frattesi del Sassuolo, oltre al parametro zero Luiz Felipe della Lazio. Se in estate partirà un attaccante, asta per Scamacca con la Juventus, ma per il futuro occhi puntati anche su Raspadori".