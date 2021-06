TS – Inter-Oriali, è addio: il motivo. “Ferri? Questa la reazione di Inzaghi”

Lele Oriali non sarà più il first team technical manager dell'Inter: al suo posto pronto ad arrivare Riccardo Ferri

Sembra ormai praticamente finita la storia tra l'Inter e Gabriele Oriali, che presto non sarà più il first team technical manager nerazzurro. Lo conferma anche Tuttosport, che nella sua edizione odierna spiega il perché della scelta del dirigente: "La partenza di Antonio Conte è stata decisiva in tal senso: fosse rimasto l’allenatore, probabilmente Oriali si sarebbe sdoppiato pure per un’altra stagione con la Nazionale (il contratto con l’Inter scade nel giugno 2022) nonostante la fatica del doppio impegno. L’idea di affiancare l’allenatore con una bandiera resta comunque viva nel club ed è forte in tal senso la candidatura di Riccardo Ferri, già avallata con entusiasmo da Simone Inzaghi".