Inter-Fiorentina, Ruggeri: “Inter capace di battere chiunque e perdere con chiunque”

A margine di una gara amichevole per beneficenza con la Nazionale Cantanti, è intervenuto Enrico Ruggeri soffermandosi sui prossimi appuntamenti dell'Inter con Fiorentina e Benfica. Queste le parole del rocker di dichiarata fede nerazzurra: "In vista di Inter-Fiorentina, l'Inter è in grado di battere chiunque e perdere con chiunque un buon parallelo con la formazione viola. In Champions sarebbe bello passare il turno contro il Benfica perchè vorrebbe dire che in finale ci sarebbe comunque una squadra italiana. Pro o contro Inzaghi? Guardiamo il gruppo di testa in campionato, i tecnici del gruppo di testa hanno tutti allenato l'Inter. La stagione ha ancora da dire, la qualificazione in Champions e magari un ulteriore passo avanti in Champions, per me sarebbe uno che ha fatto bene"