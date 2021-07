Inter, Nainggolan titolare ieri in amichevole: i segnali sulla sua condizione

Il centrocampista belga è stato schierato anche ieri nella formazione di partenza da Inzaghi in amichevole

Radja Nainggolan vuole presentarsi al via della nuova stagione tirato a lucido. Il suo entourage, l’Inter e il Cagliari stanno lavorando costantemente per il ritorno del Ninja in Sardegna, ma ancora non c’è l’accordo totale tra le parti in causa. Intanto, come svela il Corriere dello Sport, “Nainggolan alla Pinetina sta comunque lavorando con intensità ed era titolare anche nell'amichevole di ieri. Quando risolverà il suo rapporto con l'Inter e sbarcherà sulla "sua" Isola, insomma, sarà tutto meno che un calciatore con chili di troppo che non può essere utilizzato”.