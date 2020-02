CdS – Inter, fortuna che con la Lazio si gioca all’Olimpico: il fattore trasferta…

È quasi un bene per l’Inter giocare all’Olimpico. La sfida contro la Lazio in trasferta rappresenta quasi un sollievo per gli uomini di Conte, che continuano a viaggiare ad alta velocità lontano da San Siro e a faticare al ‘Meazza‘. La sconfitta contro il Napoli è stata l’ennesima conferma delle difficoltà dei nerazzurri davanti ai propri tifosi.

I numeri parlano chiaro: media di 2,08 punti a partita in casa che diventa 2,63 in trasferta, dove hanno un percorso quasi netto con i pareggi con Fiorentina e Lecce e tutte vittorie. In casa, invece, l’Inter ha perso con Juventus, Barcellona e Dortmund.

La spiegazione è che l’Inter di Conte si trova meglio negli spazi mentre trova maggiore difficoltà quando le squadre si chiudono e stanno basse. Come scrive il Corriere dello Sport, in trasferta è la formazione nerazzurra ad avere un baricentro più basso e innescare Lukaku e Lautaro con ripartenze e verticalizzazioni rapide.