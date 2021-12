Inter, assenze e turnover: “Il gol di Gagliardini certifica che anche senza Lukaku e Hakimi…”

Roberto Gagliardini è il 16esimo marcatore stagionale nell'Inter di Simone Inzaghi: un dato molto incoraggiante

Così il Corriere dello Sport sulla rete dell’1-0 e non solo: “Di tutt'altro spessore la prestazione dell'Inter che si è permessa di ruotare uomini e risparmiare energie passando in vantaggio con un inserimento perfetto di Gagliardini dopo una prima mezzora dominata, ma non straripante sotto il profilo delle occasioni create. Complice un ritmo non altissimo, Provedel si era sporcato i guanti solo su una botta di Dumfries prima di arrendersi al centrocampista ex Atalanta, abile a finalizzare un'azione costruita con 14 passaggi e un velo. "Gaglia" è il sedicesimo marcatore stagionale e certifica la pericolosità di una squadra che avrà anche perso un bomber come Lukaku e una freccia "avvelenata" come Hakimi, ma che sa mandare al tiro e in rete chiunque scenda in campo”, si legge.