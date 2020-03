E’ quarantena totale anche per i calciatori dell’Inter, che devono svolgere attività fisiche tra le mura di casa su indicazioni a distanza di Antonio Conte. Per i calciatori c’è anche tempo però per dilettarsi nei lavori domestici, dalla pulizia alla cucina: è il caso di Roberto Gagliardini, che, come documentato su Instagram, si è trasformato oggi in chef. Piatto del giorno? Polpette di verdure “3-5-2”, le ha chiamate Gaglia.