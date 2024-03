Viglia di campionato per l' Inter , che domani ospita a San Siro il Genoa. Inzaghi e il suo staff stanno risolvendo gli ultimi dubbi di formazione: mancherà sicuramente Bastoni, squalificato, così come Calhanoglu, non ancora recuperato al pari di Cuadrado e Sensi. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La necessità di tenere il piede sull'acceleratore malgrado un vantaggio in doppia cifra sulle rivali. La consapevolezza che poi ci saranno cinque giorni per recuperare prima di Bologna. Il rispetto per un Genoa capace di mettere in difficoltà i suoi nell'ultima partita senza vittoria (29 dicembre). Sono questi gli elementi che porteranno Simone Inzaghi a scegliere l'undici da schierare domani contro il Grifone".

"La certezza è che Thuram (ieri in gruppo a pieno regime) scalpita, che non ci sarà Bastoni per squalifica e che, oltre ai lungodegenti Cuadrado e Sensi, mancherà Calhanoglu. Il turco tornerà tra i convocati al Dall'Ara, quando farà il tagliando per esserci dal primo minuto il 13 marzo a Madrid, la vera sfida da dentro e fuori. Al suo posto in regia ci sarà per la terza gara consecutiva Asllani che contro Lecce e Atalanta ha dato ottime risposte. In attacco, Sanchez (in vantaggio) e Arnautovic si giocano il posto al fianco di Lautaro, cui Inzaghi spera di poter risparmiare una fetta di gara, complice anche il ritorno del Tikus. Carlos Augusto, ormai sicuro non solo in fascia ma anche come braccetto di sinistra, prenderà il posto di Bastoni, con Pavard e De Vrij a completare il terzetto davanti a Sommer".