Adani: “Godin, pari di chi ha lo spirito adatto. Sapeva che colpo decisivo sarebbe stato il suo”

«Serviva pareggiare e serviva farlo subito». Lele Adani, alla fine del primo tempo della finale di EL tra Inter e Siviglia, parla di quanto sta succedendo a Colonia e si riferisce così al gol del due a due di Godin che ha dato nuova linfa ai nerazzurri. Negli spogliatoi si va sul punteggio di due a due proprio grazie ad un colpo di testa del difensore: «E non serve neanche dire perché, è l’uomo che possiede dentro lo spirito più adatto per andare in queste situazioni, è andato in mezzo al mucchio sapendo probabilmente già che il colpo decisivo sarebbe stato il suo. E l’ha fatto».

(Fonte: Skysport)