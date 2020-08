Inter-Siviglia, gol Godin: è il sesto giocatore ad avere segnato in finale di CL e di EL

Un altro Diego che si infila tra l’Inter e il sogno di una finale. Questa volta è Godin. E ha segnato il gol del pareggio nella finale di Europa League contro il Siviglia. Un urlo liberatorio e una spinta per i suoi compagni, con classe ed esperienza. Perché il difensore nerazzurro ha già segnato in una finale di Champions, con l’Atletico Madrid e con la rete segnata questa sera è il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa Campioni sia in una finale di Europa League. Prima di lui c’erano riusciti giocatori del calibro di Gerrard e Crespo e poi ancora Alenichev, Simonsen e Pedro, come sottolinea OPTA.