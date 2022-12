Inter, ieri ad Appiano al lavoro Lukaku, Onana e Correa. Oggi gruppo al lavoro

Il 4 gennaio si avvicina e l'Inter vuole arrivare al top per la decisiva sfida al Napoli alla ripresa del campionato. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport, chi è tornato anzitempo dal Mondiale sta lavorando intensamente per essere al meglio: "Ieri al lavoro c’erano soltanto Lukaku, Onana e Correa, i primi a rientrare dopo il Mondiale e, nel caso del “Tucu”, dopo il riposo per smaltire l’infiammazione al tendine di Achille che all’ultimo momento lo ha tolto dalla rassegna iridata. La truppa nerazzurra si ritroverà questo pomeriggio per il primo allenamento della settimana".