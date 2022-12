Inter, c’è la ragione per sperare su Hakimi: “E avrebbe addirittura confidato che…”

Ha fatto molto clamore la 'bomba' lanciata dal Corriere dello Sport qualche giorno fa: Achraf Hakimi sogna, secondo il quotidiano, di tornare all'Inter. E oggi il Corsport rincara la dose, ribadendo la notizia e dando anche qualche speranza in più ai tifosi nerazzurri.

"L’Inter registra la dichiarazione d’amore di Achraf Hakimi, il terzino venduto a peso d’oro al Paris Saint-Germain che ha confidato agli ex compagni il sogno di imitare Lukaku. Hakimi del Psg è un elemento fondamentale. Ma la nostalgia di Milano e dell’Inter è una ragione per sperare nel colpaccio. Anche Lukaku sembrava impossibile, no?", si legge.