Inter in campo con We Are Sport. Zanetti: “Calcio grande motore di inclusione”

Inter scende di nuovo in campo con We Are Sport in occasione della GiornataInternazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

Andrea Della Sala Redattore 13 aprile 2024 (modifica il 13 aprile 2024 | 14:51)

MILANO, 13 aprile 2024 – Inter scende di nuovo in campo con We Are Sport in occasione della Giornata

Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace: una mattinata dedicata al calcio e al suo potere di

unire e includere tutti coloro che ne fanno la propria passione più grande.

L’iniziativa, che si è svolta presso il KONAMI Youth Development Centre, si è sviluppata con un

susseguirsi di sfide in diverse specialità di calcio per tutte le abilità, con team arrivati da tutta Italia per

questa occasione di condivisione positiva dell’esperienza sportiva, tra cui la Real Eyes Sport dell’oro

paralimpico Davide Cassioli e la Bebe Vio Academy. Coinvolta anche la Squadra Special nerazzurra,

composta per questa stagione da circa 50 ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Alcune ragazze e

ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro hanno partecipato alle attività di oggi, a conclusione un percorso

di sensibilizzazione contro ogni discriminazione iniziato all’interno delle attività di formazione a loro

dedicate. Il Direttore del Settore Giovanile, Massimo Tarantino, ha portato ai partecipanti il saluto del top

management e di tutto il Club.

Le attività proseguiranno in occasione di Inter-Cagliari: saranno infatti due ragazzi in powerchair ad

accompagnare i capitani delle due squadre nella line-up prima del fischio d’inizio. A loro sarà dedicato

un emozionante contenuto esclusivo prodotto dalla Inter Media House.

Il match casalingo farà da raccordo anche per un’altra iniziativa del Club nell’ambito della promozione

dell’inclusività e della lealtà dello sport: saranno ospiti di San Siro anche circa 1200 ragazzi del progetto

Io Tifo Positivo, che ha festeggiato i 10 anni di attività lo scorso febbraio con un evento al Comune di

Milano.

Il Vice President nerazzurro Javier Zanetti ha dichiarato che “lo sport è un linguaggio universale, e i suoi

valori riescono a tutti gli effetti a portare il cambiamento, la crescita in tutti coloro che lo praticano, ad ogni livello. In tutte le nostre attività, noi cerchiamo di far passare il messaggio che il calcio è un grande

motore di inclusione. L’Inter è dei Fratelli del Mondo, la passione per lo sport ci rende tutti una sola

famiglia” ha concluso Zanetti.

In questa seconda edizione l’iniziativa è supportata dall’Official Partner Hisense e si inserisce all’interno

delle attività di Corporate Social Responsibility che Inter porta avanti con successo da lungo tempo,

mettendo in gioco il proprio impegno in progetti realizzati in sinergia con realtà del territorio, volti a

sostenere con azioni concrete i temi di integrazione, educazione, coesione sociale e contrasto a ogni tipo