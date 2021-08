Inter-Insigne, interesse concreto. “Offerto Sanchez e conguaglio: la risposta del Napoli”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter ci sta provando per Lorenzo Insigne: i dettagli

"L’Inter ha cominciato a pensare così tanto seriamente a Lorenzo Insigne, che dentro quest’estate torrida ci saranno altre due settimane da vivere come in una fornace". Apre così l'articolo del CorSport sull'interessamento per Insigne da parte dell'Inter. Il club nerazzurro vuole sfruttare l'impasse tra Lorenzo e il Napoli, con la trattativa per il rinnovo che non si sblocca: "C’è un’offerta spaccata in due tronconi: il primo, per chiuderla in fretta, in quella che nelle segrete stanze viene definita come ipotesi «complessa», prevede il riconoscimento al Napoli di quindici milioni di euro, da addobbare con la cessione di Alexis Sanchez, e un quadriennale per Insigne da sei milioni, arricchito dai diritti d’immagine che già da un bel po’ non vengono più acquistati; il percorso meno immediato, la seconda opzione, guarda oltre le umanissime difficoltà di una trattativa che ruberà il sonno a chiunque e che dovrebbe, eventualmente andasse male adesso, svilupparsi a gennaio: sette milioni alla firma per il talento partenopeo, un accordo fino al 2026 alla cifra stabilita da sei milioni di euro e la concessione, sempre utile, di costruirsi una impalcatura pubblicitaria attraverso i diritti d’immagine", commenta il CorSport.