Inter, Inzaghi ha pronte due formazioni per Spezia e derby: tutti i cambi possibili

Rotazioni pronte in casa Inter tra Spezia e derby. Simone Inzaghi pensa a dei cambi: ecco tutte le possibili novità

Alessandro Cosattini

Rotazioni pronte in casa Inter tra Spezia e derby. Simone Inzaghi pensa a dei cambi per i due impegni ravvicinati dei nerazzurri: venerdì la trasferta in Liguria, martedì il ritorno della semifinale di Coppa Italia. “Inzaghi ha in testa due Inter diverse, per le due partite. Non sarà rotazione integrale, questo no. Ma tra difesa e centrocampo qualcosa cambierà, gli interpreti non saranno gli stessi tra campionato e Coppa Italia”, assicura oggi La Gazzetta dello Sport.

Che parla della possibile chance dal 1’ di Robin Gosens con lo Spezia per preservare il diffidato Perisic verso derby e poi Roma, ma non soltanto. Ecco tutti i possibili cambi dei nerazzurri: “Inzaghi ha in testa almeno una variazione anche in difesa. De Vrij ha ripreso a correre, oggi è atteso al rientro in gruppo. Ma a La Spezia giocherà D’Ambrosio, con Skriniar portato in mezzo. L’olandese vede il derby. E dunque la rivincita con quel Giroud che gli fece passare un brutto quarto d’ora nella sfida di gennaio. Rotazioni prevedibili anche a centrocampo. Difficile che Inzaghi tocchi il trio in mezzo. Ma potrebbe cambiare anche l’altra fascia: Dumfries è stato super impegnato, Darmian giocherà una partita tra La Spezia e derby.

L’attacco è un rebus da sciogliere: in tre si giocano due posti, Correa potrebbe trovare continuità in Liguria. La strategia è chiara, Inzaghi la adotterà da qui fino al primo maggio, ovvero fino alla sfida con l’Udinese. Ritrovati risultati e gioco, adesso diventa decisivo arrivare in fondo con una gestione oculata delle energie. E l’Inter è squadra che, per rendersi pericolosa, ha bisogno di minuti giocati come contro il Verona. A mille all’ora, verso la seconda stella”, conclude la rosea.