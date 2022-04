GdS – Inter-Lukaku: tre condizioni di mezzo e il sacrificio di tutti

Il calciatore belga non ha trovato al Chelsea quello che si aspettava e non passa ora che non si parli di un suo, per ora difficile, ritorno a Milano

Eva A. Provenzano

Non ci sarà nel ritorno dei quarti di finale della Champions contro il Real Madrid. Il Chelsea non ha potuto convocarlo perché ha avuto un problema fisico nell'ultima settimana, lo stesso che gli ha fatto saltare la gara contro il Southampton. Romelu Lukaku aveva sicuramente altre aspettative quando ha accettato di lasciare Milano e l'Inter con cui era diventato campione d'Italia qualche mese prima. Ma non tutto è andato come voleva. Non è riuscito ad ambientarsi come sperava lui, come immaginava Tuchel, l'allenatore con cui non ha trovato l'intesa.

E da Natale, da quando ha parlato dell'Inter come di un posto dove si è sentito a casa, si parla di un suo possibile rientro. Una suggestione più che altra. Ma per un ritorno serve che vengano soddisfatte diverse condizioni. Innanzitutto il Chelsea deve rinunciare ad un giocatore sul quale ha investito molto, lui dovrebbe dimezzarsi l'attuale stipendio e il club nerazzurro dovrebbe destinare una fetta importante del monte ingaggi al belga. Insomma, serve il sacrificio di tutti, come spiega La Gazzetta dello Sport.

Al momento è un affare difficile ma l'estate deve ancora arrivare e potrebbero esserci sviluppi di mercato a cambiare le cose. Se lui accettasse di guadagnare 7 mln e il Chelsea accetterebbe un prestito oneroso, potrebbe succedere quello che per ora resta davvero impensabile.