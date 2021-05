Gds – Inter, Inzaghi chiama Lukaku: Big Rom sorpreso. Il tecnico ha voluto…

Dopo il colloquio telefonico con i dirigenti dei giorni scorsi, ieri Romelu Lukaku ha ricevuto la chiamata di Simone Inzaghi

Dopo il colloquio telefonico con i dirigenti dei giorni scorsi, ieri Romelu Lukaku ha ricevuto la chiamata di Simone Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quello tra Big Rome il tecnico è stato un colloquio cordiale, per conoscersi, per rompere il ghiaccio, per prendere confidenza.