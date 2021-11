Inter sempre più inzaghiana: emotiva e ambiziosa. “A fine partita Zhang dalla Cina…”

In quattro giorni, tra Napoli e Shakhtar, Inzaghi ha completato la svolta della stagione, riportando l'Inter agli ottavi di Champions

"E alla fine, quatto quatto, senza clamore come da abitudine della casa, Simone si è arrampicato fino alla cima proibita e lì ha piantato la bandiera. È arrivato lì dove avevano fallito altri prima di lui: né Luciano Spalletti né Antonio Conte avevano regalato a questa gente il brivido di un ottavo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al grande risultato ottenuto da Inzaghi. "L’Inter di Inzaghi è definitivamente passata al quadro superiore del gioco e lo ha fatto specchiandosi nel nuovo allenatore: questa squadra è sempre più inzaghiana, ovvero emotiva, sbarazzina e decisamente ambiziosa", spiega il quotidiano che racconta come a fine partita il mister abbia ricevuto con la squadra i complimenti del presidente Zhang, al telefono da Nanchino.