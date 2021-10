Inter, oggi Assemblea dei soci. GdS: “Zhang ribadirà la volontà di continuare a lungo”

Oggi si svolgerà l'Assemblea dei soci dell'Inter che approverà il bilancio record del club di 246 mln di euro: ma Suning non vuole cedere

Oggi si svolgerà l'Assemblea dei soci dell'Inter che approverà il bilancio record del club di 246 mln di euro. "Grande attesa per l’intervento dalla Cina del presidente Steven Zhang che ribadirà la volontà di Suning di continuare a lungo in questa avventura", riporta quest'oggi La Gazzetta dello Sport. Intanto c'è da segnalare che i manager di Oaktree, il fondo USA che ha prestato a Suning 275 mln di euro da restituire in tre anni, sono tornati a Londra dopo tre giorni durante i quali hanno visitato le strutture del club.