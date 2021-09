GdS – Inter, le ultime sull’attacco anti-Fiorentina. E c’è un’ipotesi a sorpresa

Gli aggiornamenti dal sito della Gazzetta dello Sport sulle scelte di Simone Inzaghi in attacco verso Firenze

Un’ipotesi a sorpresa per l’attacco dell’Inter contro la Fiorentina. Non è la prima soluzione al momento di Simone Inzaghi, ma un’idea di cui ha parlato La Gazzetta dello Sport dopo l’allenamento di oggi dei nerazzurri: “Davanti scelte di fatto obbligate, con Dzeko e Lautaro. Visto che Sanchez non ha i 90' nelle gambe, se Inzaghi volesse far rifiatare una delle due punte l'unica possibilità passa dall'avanzamento di Calha (dentro uno tra Vecino e Gagliardini) in un 3-5-1-1, con staffetta tra Edin e Martinez. Ma resta l'ipotesi meno probabile”, si legge.