CdS – Inter-Juve non è una sfida scudetto, ma ‘sfida ripresa’. I nerazzurri…”

Troppo presto e troppo lontane le due squadre per definire Inter-Juventus, di scena domenica sera a San Siro, una sfida scudetto

"Non è una sfida scudetto, troppo presto e troppa lontananza dal primo posto per entrambe, di più la Juventus che, però, è a meno tre dall’Inter e potrebbe agganciarla. Questa è una “sfida ripresa”, per l’Inter che viene dalla prima sconfitta e per la Juventus che risale da un inizio disastroso".