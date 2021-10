Inter-Juve, Moratti: “Il VAR nel 1998? Sarebbe finita allo stesso modo. E Calciopoli…”

Domenica sera c'è Inter-Juventus. E chi, meglio di Moratti, può raccontare le sensazioni dello schieramento nerazzurro della battaglia?

«Inter-Juve per noi interisti è la partita, procura sofferenza, mi faceva star sveglio la notte. Ci pensi in continuazione, nella settimana che la precede. Come emotività e come simpatia». Ride.