Inter-Juve, Zhang sorride a distanza per i tre punti: “Amala”

La vittoria da più quattro in classifica contro la Juventus è stata apprezzatissima anche dal presidente dell'Inter , Steven Zhang. Dai social arriva l'esultanza del numero uno nerazzurro che con una sola parola, gli emoticon che sanno di fuochi d'artificio, e lo sfondo nerazzurro dimostra la sua felicità per l'uno a zero di San Siro.

"Amala", ha scritto Steven che si fa sentire su Instagram come fa di solito dopo le partite che contano. E quella contro i bianconeri valeva la conferma del primo posto in un campionato ancora lungo e tutto da vivere. Ma sono tre punti importanti da festeggiare, con un brindisi e pure un post. Il presidente è ancora a Nanchino e non è tornato a Milano, neanche per assistere al derby ma ha seguito la sua Inter. Lontano dagli occhi ma non lontano dal cuore.