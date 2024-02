Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa il successo per 1-0 contro la Juventus : "L'aspetto che mi soddisfa di più è come ha giocato la squadra. Abbiamo giocato benissimo tecnicamente, sempre concentrati, abbiamo concesso praticamente una ripartenza in 95 minuti a una squadra come la Juventus. Tappa importante, ma assolutamente non decisiva, come avevo già detto. Chiaramente è una serata ottima, davanti ai nostri tifosi che ci hanno aiutato tantissimo, ci hanno trascinato e aiutato".

"Tantissimo, perchè tante volte era meritato. Stasera, in un derby d'Italia, in una partita così sentita, i giocatori sono stati correttissimi, noi da fuori abbiamo cercato di far lavorare bene tutti. Purtroppo sono uscito dall'area tecnica, è un'ammonizione pesante. Dispiace, meglio a me che a uno dei miei giocatori. Pensare di non essere sabato in panchina è un'amarezza, maè già capitato in passato: ho uno staff meraviglioso che può far benissimo a meno di me. Mi sarebbe piaciuta viverla con i miei ragazzi".