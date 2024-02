Inter-Juventus, DAZN o Sky Sport? Dove vederla in diretta tv e streaming

Dove seguire il derby d'Italia, in programma a San Siro e valido per la 23ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20:45

Si avvicina un big match di alta classifica e di grandi numeri: domenica l'Inter sfida la Juventus nella gara valida per la 23esima giornata di Serie A con fischio d'inizio alle 20:45 a San Siro. Inter e Juventus si affrontano con almeno 50 punti a testa prima della 25ª giornata per la prima volta in Serie A: i nerazzurri arrivano alla partita da primi in classifica con il miglior attacco e la miglior difesa, seguiti proprio dalla Juventus. Le due squadre si ritrovano dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata.