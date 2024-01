altre squadre, grandi e non, sembrano lontane anni luce. Che siano in due e non una sola a tenere un ritmo sopra la media è cosa rara in serie A. L’Inter viaggia infatti al supersonico ritmo di 2,57 punti a partita: finisse così il campionato, sarebbe la seconda media più alta di sempre dopo quella della Juventus di Conte che nel 2013/14 chiuse con 102 punti. Anche il Napoli lo scorso anno teneva un ritmo simile - a dir la verità leggermente superiore per poi calare nell’ultima parte di stagione fino a 2,37 - infatti dopo 21 giornate aveva 56 punti contro i 54 di questa Inter".

"Allora si parlava di campionato chiuso (l’Inter, seconda, era a -13) e scudetto già vinto mentre orai nerazzurri devono penare. Merito di una Juventus che può dire lo stesso: ad un ritmo che di solito vale il titolo - nell’era dei tre punti solo in quattro hanno trionfato con più di 2,41 punti a partita. È uno scontro tra due formazioni irraggiungibili. Un campionato nel campionato. E il bello è che sono due mondi opposti che si attraggono e si osservano. Stanno infatti assorbendo qualcosa l’uno dall’altro. L’Inter del bel gioco ha imparato a vincere le gare sporche con il minimo risultato, anche in condizioni difficili, come successo a Firenze: uno a zero con resistenza finale".

(Fonte: Libero)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.