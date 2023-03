Inter, la Nord tuona contro il Porto: “Club senza dignità come i loro tifosi”

La tifoseria dell'Inter ha espresso tutto il suo dissenso verso quanto accaduto in Portogallo con tanti tifosi nerazzurri fuori dallo stadio

Dopo quanto accaduto con il Porto in Champions League, con tanti tifosi dell'Inter che non sono riusciti ad entrare al Do Dragao, la Curva Nord ha voluto farsi sentire. Prima della sfida contro la Juve la Nord ha esposto uno striscione di protesta contro la gestione del club portoghese.