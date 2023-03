Otavio: “Sarò sempre grato al Porto. Conceicao grande allenatore che sa…”

Intervenuto ai microfoni della rivista Dragoes, Otavio, calciatore del Porto, ha parlato così del suo rapporto con la società portoghese: "Il Porto mi ha sempre dato tutto e gliene sarò sempre grato. Conceicao è un grande allenatore che sa, come pochi altri, tirare fuori il massimo da tutti. Mi ha aiutato tantissimo fino ad oggi e lo ringrazio per questo. Il presidente? Non credo che ci sia un altro come lui e rimarrà per sempre nella storia dell'FC Porto come un re. Vogliamo vincere la Coppa del Portogallo, ma l'obiettivo principale è il campionato".