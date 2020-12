CdS – Inter, Lautaro è di nuovo nervoso. Non è passata inosservata una sua reazione

Avrebbe voluto caricarsi la squadra sulle spalle. Lautaro Martinez ci ha provato, ma i sogni di gloria si sono infranti contro quella traversa colpita nel primo tempo della gara con lo Shakhtar. L’argentino è stato richiamato in panchina nel finale e su quella sostituzione si è concentrato il Corriere dello Sport di oggi: “Non è passata inosservata la stizza con cui Lautaro ha accolto la sostituzione. Era già accaduto, in maniera più vistosa, contro il Genoa. Evidentemente il “Toro” è nervoso. E, in questo momento, l’Inter non può permettersi di dover gestire un altro caso”.