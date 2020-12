Capello: “L’Inter soffre quando si alza il livello. Perché Conte ha tolto Lautaro?”

Fabio Capello, ospite di Sky Sport, ha commentato l’uscita dell’Inter dalla Champions League. Questo il suo pensiero: “Quando si alza il livello delle avversarie l’Inter crea poco e soffre. Ha aspettato troppo per partire in contropiede e nella ripresa le è mancata la qualità, qualcuno che avesse la giocata vincente. Con i soli cross lo Shakhtar ha avuto vita facile. La qualità è mancata. Lautaro è stato il giocatore più pericoloso, ma è stato sostituito prima. Perché non tenerlo in campo con Sanchez e rischiare qualcosa in più? L’Inter è dominante in Italia, mentre a livello internazionale non ha la velocità necessaria per superare gli avversari che sono di un altro livello“.