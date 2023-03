Barzagli: “Lautaro ha mentalità, è credibile per lo spogliatoio e sa di esserlo”

«La decisione di dargli la fascia è stata importante: penso abbiano visto la mentalità di Lautaro Martinez per quello che dà in campo. Oltre alla qualità corre e si batte. Non era scontato dargli la fascia ma da quando ce l'ha lo dimostra anche ai microfoni». Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato così dell'argentino dell'Inter soffermandosi sul suo atteggiamento da capitano.