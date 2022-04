Inter, di Lautaro il gol più bello del mese di marzo: premiata la rete ad Anfield

Lautaro Martinez conquista il Digitalbits Goal of the Month di marzo grazie al meraviglioso destro ad Anfield contro il Liverpool

Settimo differente vincitore in stagione: Lautaro Martinez conquista il Digitalbits Goal of the Month di marzo grazie al meraviglioso destro con cui ha regalato all'Inter la vittoria per 1-0 ad Anfield contro il Liverpool.

La scelta del DIGITALBITS GOAL OF THE MONTH di marzo ha come sempre regalato grandi sorprese per coloro che hanno espresso il proprio voto: il concorso associato a questa votazione metteva infatti in palio biglietti VIP per assistere a Inter-Empoli.