Social / Inter, la carica di Lautaro: “Si continua a lavorare, avanti insieme!”

L'attaccante argentino, dopo aver saltato per squalifica la gara contro il Verona, non vede l'ora di tornare in campo

Fabio Alampi

Proseguono i lavori ad Appiano Gentile dell'Inter in vista del match di venerdì contro lo Spezia. Lautaro Martinez, dopo aver saltato per squalifica la gara contro il Verona, non vede l'ora di tornare in campo. Questo il post pubblicato su Instagram dall'argentino: "Si continua a lavorare. Andiamo avanti tutti insieme".