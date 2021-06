Inter, Lautaro racconta sui social il suo momento felice con una foto significativa

Il giocatore nerazzurro ha condiviso con i suoi follower un post dedicato alla famiglia ma anche ad un momento professionale positivo

È una foto significativa per la sua famiglia ma anche per la sua carriera da calciatore. Lautaro Martinez ha dedicato un post alla piccola Nina, la figlia avuta dalla compagna Agustina Gandolfo, in occasione dei quattro mesi dalla nascita. Ha scelto una foto indicativa della sua vita in questo momento. Una foto che racconta la gioia per l'arrivo della bimba, una felicità privata, che è stata accompagnata poco tempo dopo dalla vittoria, e dalla felicità nella vita lavorativa, dallo scudetto vinto con l'Inter.